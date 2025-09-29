PESCIA Pareggio a reti bianche contro una delle favorite del torneo

Esordio casalingo con pareggio a reti bianche per il Pescia contro il Ghivizzano. Prima frazione molto tattica e cronaca scarna di occasioni da rete. Soltanto nel finale di primo tempo i rossoneri fanno la voce grossa sfiorando per due volte il vantaggio con Piattelli e Spatola.

Nella ripresa il Ghivizzano, compagine tra le favorite del torneo, prova ad alzare il baricentro alla ricerca del gol vittoria ma i pesciatini sono bravi a limitare le offensive e conquistare un punto importante.