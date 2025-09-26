Dopo il pareggio 1-1 all’esordio sul campo di Borgo a Mozzano il Pescia apre domenica alle 15,30 le porte dello stadio dei Fiori per ospitare il Ghivizzano, compagine tra le più accreditate del torneo.
I lucchesi vantano tra le loro fila giocatori tecnici, dal grande potenziale offensivo e si presentano all’appuntamento reduci dalla vittoria casalinga 2-1 contro la neopromossa Filicaia Diavoli Rossi.
In casa rossonera c’è molta attesa dopo il pareggio di sette giorni fa e la voglia di guadagnare il primo successo che potrebbe dare successivamente lo slancio necessario per la sfida decisiva di mercoledì 1 in Coppa Toscana nel derby contro il Chiesina Uzzanese.
Il Pescia apre le porte dello stadio dei Fiori al Ghivizzano
Dopo il pareggio 1-1 all’esordio sul campo di Borgo a Mozzano il Pescia apre domenica alle 15,30 le porte dello stadio dei Fiori per ospitare il Ghivizzano, compagine tra le più accreditate del torneo.