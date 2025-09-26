Ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo: il derby è alle porte

Accantonata l’eliminazione in Coppa Toscana ai danni della Gea Grosseto per la Cestistica è tempo di rimettersi in marcia e farsi trovare pronta all’esordio casalingo in campionato nel derby contro gli Shoemakers Monsummano. <C’è ancora tanto lavoro da fare – ha esordito coach Pellegrini – L’avvio del campionato è alle porte quindi dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche. Purtroppo in Coppa abbiamo giocato una partita brutta con un approccio soft e svogliato. Fin da subito siamo stati inconcludenti e con poche idee concedendo agli ospiti di prendere un vantaggio significativo oltre i 20 punti, diventato poi incolmabile seppur con una piccola reazione nell’ultimo quarto>.