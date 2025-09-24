Agenda Imparare a leggere l’informazione per capire la realtà 24 Settembre 2025 Mercoledì 1 ottobre alle 17 alla Biblioteca Magnani presentazione del corso “IMPARARE A LEGGERE L’INFORMAZIONE PER CAPIRE LA REALTÀ“. Per info Maria Salerno 3333099035 Dillo ai tuoi amiciFai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)