OTTO ANNI del Cittadino. Buon compleanno a chi come noi…

OTTO ANNI FA, il 26 agosto 2017, nasceva questo quotidiano online, tutto pesciatino, www.ilcittadinopescia.it.

L’obbiettivo era ricreare un luogo esclusivo in cui ogni pesciatino potesse sentirsi a casa. L’idea non fu nostra, ma di Sergio, anni fa, quando già pensava a “due fogli, da stampare e mettere in edicola ogni giorno, con articoli che riguardano solo Pescia”. Lo diceva spesso, soprattutto in quei giorni quando i suoi pezzi su Pescia non trovavano spazio sull’amata La Nazione.

Intendiamo continuare a coinvolgere ed appassionare. Promuovere il territorio, le sue eccellenze.

Vogliamo ringraziare alcuni amici, titolari di imprese, che per primi, “al buio” verrebbe da dire, hanno creduto in questo progetto e hanno contribuito all’avvio del quotidiano on-line. Speriamo che in futuro anche altre aziende possono supportare questo progetto territoriale.

I collaboratori di sempre, quelli che prendono carta e penna, la sera, dopo una giornata di lavoro, e raccontano storie, aneddoti, romanze. E l’amico Enrico Parrini grazie al quale abbiamo importato a Pescia i doodle di Google, ovvero alterazioni speciali e temporanee della copertina del sito destinate a commemorare festività, eventi, traguardi e personaggi storici.

I numeri? Eccoli: ogni mese gli articoli letti oscillano tra i 200mila e i 300mila e il numero dei lettori, ovvero i cosiddetti utenti unici, è di oltre 40mila ogni mese. Insomma, non ci leggono solo a Pescia… .