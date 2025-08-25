“La nuova stagione dovrà essere una prosecuzione di un progetto di crescita”. Parole del presidente Ulivieri

Completato il roster, parte ufficialmente domani, martedì, la nuova stagione della Cestistica targata coach Pellegrini.

<La nuova stagione rappresenta per noi la naturale prosecuzione di un progetto di crescita che portiamo avanti con convinzione e condivisione – ha esordito il presidente Ulivieri. Insieme al nuovo coach abbiamo tracciato un percorso chiaro. Dal mercato sono arrivati giocatori di qualità scelti per essere funzionali al nostro modo di interpretare il gioco mentre ai nostri giovani continueremo a riservare spazio e responsabilità con l’obiettivo di formare un gruppo coeso e competitivo>.

Nuova la formula play off e conferma del girone del “mare”.

<Il campionato sarà molto lungo e impegnativo con squadre ben attrezzate e la formula, con playoff incrociati con l’altro raggruppamento, contribuirà a rendere la competizione ancora più interessante e la possibilità di regalare sorprese – ha continuato>.

Obiettivi, ambizioni dopo la splendida stagione appena trascorsa?

<La nostra ambizione è quella di consolidare il cammino intrapreso e puntare a traguardi e palcoscenici che riteniamo all’altezza della nostra storia e, soprattutto, del nostro pubblico – ha terminato il presidente>.

Primo appuntamento ufficiale il “Torneo Maurizio Borelli” in programma il 9 e 10 settembre seguito dalla Coppa Toscana che rappresenterà un passaggio fondamentale verso l’esordio in campionato fissato per il 5 ottobre.