ELEONORA MASSARI bronzo d’Italia. Medaglie nel peso e disco

La pesciatina Eleonora Massari è bronzo d’Italia.

Ha conquistato due terzi posti ai Campionati Italiani FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) che si sono tenuti allo Stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto: nel getto del peso categoria F11 con 5.89 metri e nel lancio del disco con 14.47 metri, confermando la sua costanza e determinazione.

Lei e la squadra di “PistoiAtletica 1984 ChiantiBanca” di cui fa parte, torneranno protagoniste a ottobre per le prossime competizioni di Roma.

Complimenti dalla nostra redazione, dal Rione San Michele, di cui Eleonora è da anni volontaria, e da tutta la comunità soportiva pesciatina.