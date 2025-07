Bando per la valorizzazione degli oratori. Come fare per partecipare

La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, con questo bando vuole sostenere l’attività degli oratori, punto di riferimento per molti giovani e strumento di contrasto ai fenomeni di emarginazione sociale, di promozione della cura delle fragilità e di stimolo al dialogo interculturale ed interreligioso.

Il bando è rivolto agli Enti Ecclesiastici e le Associazioni del territorio toscano che presentano un progetto da realizzarsi e concludersi entro il 31 dicembre 2025. Le attività ammesse al finanziamento riguardano ad esempio la formazione degli operatori, la realizzazione di programmi finalizzati alla diffusione dello sport e di iniziative culturali con carattere di solidarietà, ma anche lavori o interventi sulle strutture in cui hanno sede gli oratori, compresi l’allestimento di centri ricreativi e sportivi e l’acquisto di attrezzature e materiali.

Possono presentare domanda:

– gli enti ecclesiastici, localizzati in Toscana, civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi);

– le associazioni, giuridicamente riconosciute, in possesso dei seguenti requisiti:

• sede operativa in Toscana;

• previsione, nello statuto o nell’atto costitutivo, dello svolgimento di attività oratoriali;

• attività oratoriale svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.