Serie play off incredibile. Il viaggio continua. Vi aspettiamo domenica. Parole di coach Giuntoli

La Cestistica fa la voce grossa ed espugna con prepotenza il parquet di Rosignano portando così l’ultima gara, la finalissima, al PalaBorelli domenica alle 18. Un successo che era importante per continuare il viaggio ma viste le due precedenti uscite in gara 2 e 3 non era poi così preventivabile alla vigilia.

Tantissimi tifosi hanno accompagnato i rossoverdi a Rosignano e l’abbraccio finale di tutta la squadra è il giusto premio. Ci credevano e con il loro tifo incessante gli hanno letteralmente spinti all’impresa.

<Sapevamo che ci voleva una gran prova di carattere comunque abbinata ad una grande prestazione tecnica, e così è stato – ha commentato coach Giuntoli. In una gara senza ritorno siamo partiti andando sotto una decina di punti ma non ci siamo disuniti e siamo tornati in equilibrio già alla fine del primo quarto. La grande difesa e finalmente le giuste scelte in attacco hanno fatto il resto>.

<Il viaggio continua. Tutto è rimandato a domenica per gara 5 dove nulla sarà scontato. Rosignano in queste gare dimostrato di aver tutte le qualità per vincere e noi dovremmo essere bravi a stare sul “pezzo“. È stata una serie incredibile con palazzetti sempre stracolmi di tifosi. Due città che si sono mosse di interessate alla palla a spicchi – ha terminato>.

<Si torna a Pescia – è il messaggio ricevuto ieri sera dal presidente Ulivieri. Partita di un’intensità pazzesca, bravi a dominare soprattutto in difesa e non metterli mai nelle condizioni di fare canestro>