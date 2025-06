Dobbiamo trovare le energie fisiche e nervose per tornare a Pescia il 15 giugno

Resettare e ripartire; la classica frase dopo una sconfitta. Ora più che mai perché la serie di finale play off ritorna in parità 1-1 e la Cestistica dovrà render visita due volte consecutive sul parquet di Rosignano per provare a ritornare il 15 giugno tra le mura amiche per la quinta partita.

Pescia aveva l’occasione per mettere in cascina due vittorie e portarsi 2-0 mentre i biancoazzurri dovevano riscattare la sconfitta di domenica scorsa e pareggiare la serie.

La differenza in campo è stata purtroppo la diversa intensità in campo.

<Ci hanno surclassato come intensità fisica e determinazione – ha commentato coach Giuntoli – poi non riuscendo a fare le nostre cose in attacco, le nostre certezze, ci siamo innervisiti e alla fine disuniti. Rosignano invece è stato bravo a non perdonare nessun nostro minimo errore difensivo>.

La serie si sposta a Rosignano, un campo caldissimo.

<Questa formula play off non aiuta, ma lo sapevamo, ti costringe a vincere subito le due in casa e se non riesci porti la serie in parità. Ora speriamo di trovare le energie fisiche e nervose per provare a riportare la serie a Pescia – ha concluso il tecnico>.