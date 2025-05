PESCIA, CITTA’ CHE LEGGE. Il programma completo. Coraci: “Valore strategico”

Risale al dicembre scorso il conseguimento da parte del Comune di Pescia della qualifica di “Città che legge”.

Si è molto spesa per questo risultato l’assessore Alina Coraci, che sottolinea il valore strategico di questa qualifica: “Negli ultimi due anni – racconta Coraci – abbiamo lavorato, con la biblioteca, l’ufficio cultura e tutti i volontari delle associazioni coinvolte, per consolidare un sistema virtuoso che avesse nelle politiche per la lettura un denominatore comune, con iniziative che hanno avvicinato sempre più persone; base di tutto è stato il Patto per Lettura che, come Amministrazione Comunale, abbiamo proposto alla città e che ha radunato intorno ad un documento scuole, associazioni, operatori e tanti cittadini animati da buone intenzioni; da quel documento una serie di attività, che ci hanno portato a quel traguardo. Per questo ringrazio sentitamente tutti”.

Dopo un inverno laborioso e proficuo, a chiusura del Maggio dei Libri, iniziativa al quale il Comune ha aderito organizzando presentazioni e laboratori, l’Assessorato alla cultura si accinge a realizzare una intera settimana di eventi, dedicati alla diffusione del libro e alla promozione della lettura, coinvolgendo scuole, famiglie e associazioni locali.

IL PROGRAMMA ►►► Si comincia lunedì 26 maggio, ore 16.30, presso la biblioteca comunale, lettura e commento di passi del volume “Le Nobel per la letteratura”, a cura di Laura Candiani, referente dell’associazione “Toponomastica femminile”. Alle ore 17.00, presso la biblioteca dei ragazzi: Gabriella Micci, volontaria formata del progetto nazionale “Nati per leggere” leggerà storie e favole ai bambini di 12-24 mesi (prenotazione: pubblica.istruzione@comune.pescia.pt.it ). Martedì 27, alle ore 16.30, presso la biblioteca comunale, presentazione della biblioteca stessa da parte degli studenti dell’Istituto Sismondi; a seguire, conferenza di Matteo Moca, che parlerà di “Fleur Jaeggy o la perfezione”. Lo stesso giorno, dalle ore 17.30 e fino alle 19.30, in piazza Matteotti 10, presso la sede della Stamperia Benedetti, saranno organizzate delle letture interpretative a cura dell’associazione B42 Gutenberg Italia, che fa capo proprio all’antica stamperia.

Il 28 maggio, alle ore 16.30, biblioteca comunale, Maria Salerno presenterà il libro “Scomodo” di Tommaso Fanucci; alle 17.00, si replica la lettura per i bambini di 12-24 mesi, sempre presso la biblioteca ragazzi e sempre a cura di Gabriella Micci (prenotazione: pubblica.istruzione@comune.pescia.pt.it ).

Giovedì 29 maggio, ore 17.00, un’iniziativa insolita e molto spettacolare: con ritrovo nella Piazza S. Stefano, si terrà infatti “Verso la Candida Rosa, letture dantesche per la Scala Santa”. L’incontro, aperto a tutti, vedrà alternarsi nove lettori che si cimenteranno, nel percorso verso la Scala Santa, con i versi del Paradiso di Dante. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la sezione

“Storia e Storie al Femminile” dell’Istituto Storico Lucchese e con l’Associazione “Quelli con Pescia nel cuore”.

Venerdì 30 maggio, alle 17.00 in biblioteca, festa finale; Alfredo Marasti, insegnante e cantautore pesciatino, presenterà in un piccolo concerto, il suo ultimo album, “Dimenticatoio”.

Ancora: il 28, 29 e 30 maggio, presso la Fondazione Carlo Collodi, in orario di apertura del parco, si terranno esercizi di lettura ad alta voce per studenti in visita al Parco di Pinocchio; inoltre, dal 26 al 30, distribuzione gratuita di libri gialli presso la sede dell’associazione Anteas Valdinievole ODV, Viale Marconi 51, per una “Settimana del Giallo” aperta a tutti i lettori.

Da non dimenticare poi che dal 26 al 30, l’Associazione “Il grillo parlante” darà vita all’iniziativa IO LEGGO PER TE; avvolti dall’atmosfera magica della Biblioteca dei Ragazzi, si concluderà un anno di attività presso le Scuole e la Biblioteca insieme ai lettori, agli animatori e alle educatrici, volontari dell’Associazione, con i docenti e gli alunni della Scuola secondaria Andreotti che faranno da ciceroni per la visita alla biblioteca degli adulti.

Infine, la Croce Rossa Italiana di Pescia ha programmato una serie di letture a cura dei volontari presso le RSA della città; gli operatori racconteranno la vita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa Internazionale, con l’ausilio di un filmato dedicato alla storia di questa straordinaria associazione umanitaria: le iniziative si terranno il 24 maggio, ore 10.00, presso la RSA Villa Matilde, e il 27 maggio, alle ore 16.00, presso la RSA San Domenico.