RAFFINATO CLUB PER SCAMBISTI è in realtà un bordello. Camere a tema

Nonostante venisse presentato, sia sui canali social che su un proprio sito web, come un raffinato club per scambisti, “oasi di sensualità e raffinatezza in un contesto discreto e riservato“, le indagini della Procura della Repubblica di Pistoia in coordinamento con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pistoia, hanno rilevato che il titolare del circolo privato ubicato nella periferia di Pistoia in realtà provvedeva a reclutare donne che svolgevano una vera e propria attività di prostituzione, rendendosi disponibili a rapporti sessuali di qualsiasi genere.

Donne retribuite direttamente dal gestore che richiedeva ad ogni ingresso il pagamento di una quota da parte degli avventori e un tesseramento obbligatorio.

►►► L’ambiente era organizzato con varie camere a tema, per la pratica delle più svariate attività sessuali.

Nel corso di mirati servizi di osservazione esterna svolti dai Carabinieri, è stata accertata una notevole affluenza di uomini. L’analisi dei tabulati e le intercettazioni telefoniche hanno confermato l’esistenza di un imponente volume d’affari, ed hanno permesso di comprendere le modalità con cui venivano reperite e retribuite le donne.

Arrestato 54enne fiorentino. E’ stato anche disposto il sequestro preventivo dell’immobile, sede del circolo privato, per evitare che la libera disponibilità dei locali potesse consentire la prosecuzione dell’attività criminale con un aggravamento delle relative conseguenze.