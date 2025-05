Cestistica si aggiudica gara 1 tra le mura amiche. Giovedì a Lucca per provare a chiudere

Se l’aggiudica la Cestistica gara 1 di semifinale play off battendo una coriacea Libertas Lucca al termine di una gara combattuta per 64-57. Bellissima la cornice di pubblico con un PalaBorelli sesto uomo in campo che ha trascinato i pesciatini.

Una prima frazione nervosa, tanti gli errori da entrambe le parti, con i pesciatini che non riescono a sciogliersi e i biancorossi ne approfittano per mettere il naso avanti 7-10 al 7′. Serve una penetrazione di Ghera, coast to coast, per sbloccare i rossoverdi mentre è Sodini, bomba da 3 più fallo a dare ai padroni di casa il primo vantaggio.

Il secondo tempino si apre all’insegna di capitan Niccolai, sei punti consecutivi, e ancora Sodini dalla lunga distanza per il +5, 24-19, a metà quarto. Lucca però non demorde e ricuce con Lorenzi, 31-30 a 30″. Pinzani dalla lunetta spegne l’entusiasmo biancorosso, 33-30 all’intervallo lungo.

Nella terza frazione la Cestistica entra sul parquet con un atteggiamento più aggressivo e cerca di scrollarsi di dosso la Libertas. Ghera dalla lunga distanza punisce il tentativo di difesa zona che scoraggia nell’immediato il tecnico lucchese e sul fallo tecnico sanzionato alla panchina biancorossa, realizza il tiro libero per il +10, 43-33.

Pescia è padrona del match e riesce a gestire il tentativo di recupero ospite rispondendo colpo su colpo con Bini e Taylor.

Ora la serie si sposta giovedì al PalaTagliate per gara 2.

Tabellino: Ulivieri, Fossetti ne, Sodini 22, Gamba 3, Bini 11, Taylor 7, Bigi ne, Ghera 9, Ciervo, Lulli, Niccolai 6, Pinzani 6.