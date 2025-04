NIGERIANO TERRORIZZA due adolescenti e aggredisce Carabinieri. Convalidato l’arresto. In carcere

IL GIUDICE HA CONVALIDATO L’ARRESTO del trentenne nigeriano fermato dai Carabinieri della stazione di Pescia nel tardo pomeriggio di mercoledì a Pescia. Il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

L’extracomunitario, è accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare l’uomo ha aggredito dapprima il comandante della stazione di Pescia Francesco Marraccini e poi gli altri militari accorsi in aiuto.

Proseguono le indagine per capire se vi sia stato un tentativo di aggressione o violenza ai danni delle due ragazzine.

I FATTI ►►► L’uomo di origini nigeriane stava inseguendo e importunando, con frasi e gesti anche a sfondo sessuale, due adolescenti, di 14 e 15 anni.

Terrorizzate, le due si sono rifugiate in un negozio del centro nei pressi del Comune. I titolari hanno fatto appena in tempo a serrare la porta a chiave. L’extracomunitario le ha viste entrare nel negozio e con fare minaccioso ha cominciato a prendere a calci la porta d’ingresso e inveire contro le persone che erano corse in aiuto delle due giovani.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il comandante della stazione dei Carabinieri di Pescia Francesco Marraccini ed una pattuglia di militari. L’uomo, che non ha smesso di dimenarsi, pur in presenza dei militari, è stato prontamente fermato ed accompagnato in caserma.