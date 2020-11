Una bambina di pochi mesi tra i positivi. Campagna anti Covid-19 sabato e domenica

C’è anche una bambina di pochi mesi tra i positivi al Covid-19 rilevati nella giornata di mercoledì 4 novembre. La bambina sta bene ed è nella propria abitazione circondata dall’affetto dei propri genitori.

Intanto, i prossimi 7 e 8 novembre il Comune di Pescia, su iniziativa del sindaco Giurlani e in collaborazione con la Pubblica Assistenza e il Gruppo Comunale di protezione Civile, organizzerà una due-giorni di screening sierologici gratuiti della popolazione.

Obiettivo dello studio è verificare la prevalenza di anticorpi al coronavirus tra la popolazione residente nel Comune.

Non ci sono limiti di età.

I test si effettueranno in piazza XX Settembre sabato 7 novembre dalle ore 15,30 alle ore 19,30 e domenica 8 novembre dalle ore 10 alle ore 19,00.

In caso di positività per gli anticorpi IgG e/o IgM sarà proposto il tampone naso oro-faringeo in modo da verificare la potenziale contagiosità della persona. I risultati ottenuti dall’indagine saranno la base per pianificare azioni di sanità pubblica e affrontare i futuri scenari dell’epidemia Covid-19 sul nostro territorio.