I circoli della montagna pesciatina non ci stanno ad essere temporaneamente chiusi e a cessare l’attività come prevede l’ultimo dpcm del 24 ottobre e, tutti insieme, hanno richiesto di essere ricevuti con urgenza dal Sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, per manifestargli i disagi che tale decisione può comportare per le popolazioni della montagna, sopratutto in quei paesi dove il circolo è l’unico locale aperto ed assolve a tutta una serie di servizi indispensabili per l’intera comunità.

I presidenti dei circoli della Valleriana sono concordi, al di là delle associazioni di appartenenza, nell’affermare che, se pur l’emergenza epidemiologica non è terminata e che la salute è un bene

primario, una legge con caratteristiche come quella attuale male si adegua alle esigenze e ai bisogni del nostro territorio dove i circoli stessi sono impegnati in prima linea per contrastare il diffondersi

del virus, distribuendo le mascherine e sviluppando una intensa attività informativa e preventiva.

Fermarne l’attività può significare decretarne la chiusura o creare le condizioni dalle quali sarà difficile ripartire.

L’incontro si terrà domani, venerdì, alle 10,30, contemporaneamente a tutta una serie di iniziative e di presidi che l’associazionismo culturale e ricreativo organizzerà su tutto il territorio nazionale.