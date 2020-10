Covid-19 in Toscana. Il 21% dei tamponi è positivo. Due decessi in provincia

In Toscana sono 1.823 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri. I tamponi sono stati eseguiti su 8.439 persone, di cui il 21,6% è risultato positivo. L’età media è di 44 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 923 (34 in più rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (nove in più rispetto a ieri). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 6 uomini e 9 donne con un’età media di 83,9 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 5 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo. In provincia di Pistoia sono 147 i casi in più.