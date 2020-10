Pareggio interno per il Pescia sul campo amico

Finisce a reti inviolate il big match della seconda giornata tra Pescia e Giovani Rossoneri. I ragazzi di mister Bendinelli partono sin da subito determinati con l’obiettivo di prendere le redini della gara e vanno vicino al gol con G. Cortesi. Al 10′ Pagni lanciato nello spazio conclude a lato. Al 37′ traversone di Forcieri per la testa di G. Cortesi che manda alto. Nella ripresa gli ospiti si fanno pericoli in due situazioni ma Cintolesi dice sempre no. Al 59′ l’occasione più grande della gara. Pagni serve a centroarea G. Cortesi ma la conclusione termina sul palo. Al 62′ un tiro-cross di M. Lopes costringe alla smanacciata in corner Cintolesi. Al 74′ Forcieri in area avversari si coordina per il tiro al volo, Discianni è bravissimo a respingere in tuffo.

PESCIA: Cintolesi, Iammelli, Tocchini Lo. (Bisanti), Foglia, Brachini, Baveresi, Cortesi A., Biagi F., Pagni (Lepori), Forcieri, Cortesi G. (Lazzeretti). A disp.: Rosellini, Avanzati, Chiavacci, Bottaini, Panini, Lera. All.: Bendinelli