Encomi a medici e sanitari del Ss Cosma e Damiano. “Aiutato la comunità”

Alla consegna degli encomi solenni da parte del Sindaco di Pescia erano presenti anche i sanitari del S.S. Cosma e Damiano che hanno ricevuto dalle mani del primo cittadino l’atto ufficiale di riconoscimento “per aver aiutato la Comunità durante l’emergenza Covid19”.

Gli encomi sono stati consegnati a tutti i responsabili dei servizi del presidio ospedaliero: il S.S. Cosma e Damiano durante l’emergenza ha confermato la sua importanza di presidio ospedaliero Covid free garantendo comunque l’attività di filtro propria del pronto soccorso per i cittadini della Valdinievole anche per i sospetti Covid 19 ed ha supportato gli altri presidi del territorio. In particolare ha funzionato la rete ospedaliera: il S.S. Cosma e Damiano, in sinergia con gli altri ospedali del territorio (San Jacopo di Pistoia e L. Pacini di San Marcello), ma anche con quelli del resto dell’Azienda, ha consentito una gestione integrata e professionale garantendo ai pazienti percorsi assistenziali adeguati e sicuri.

“Gli encomi ricevuti domenica scorsa ci hanno riempito di orgoglio e a nome di tutto il personale che opera all’interno del nostro Ospedale ringrazio il Sindaco e i cittadini per questo importante riconoscimento che ha valorizzato l’impegno straordinario di tutto il personale durante la pandemia”, ha commentato la dottoressa Sara Melani, direttore sanitario del presidio ospedaliero.