UROLOGIA OSPEDALE, in arrivo tecnologia di ultima generazione

All’Urologia dell’ospedale della Valdinievole sono state recentemente installate due nuove colonne endoscopiche 4K di ultima generazione. La prima colonna installata è dedicata alla cistoscopia flessibile, un esame diagnostico utile a visualizzare vescica e uretra e che consente di effettuare esami più accurati, rapidi e meno invasivi per i pazienti. Grazie all’elevata definizione delle immagini, questa tecnologia permette di incrementare fino al 34% la capacità di individuare eventuali patologie tumorali della vescica, migliorando quindi l’efficacia della diagnosi precoce.

La seconda colonna è stata collocata all’interno del blocco operatorio ed è destinata all’ureterorenoscopia flessibile. Questo strumento consente interventi mini-invasivi per il trattamento della calcolosi ureterale e renale e per la diagnosi e trattamento dei tumori delle vie urinarie garantendo maggiore precisione e migliori risultati clinici.

L’introduzione di queste apparecchiature si inserisce in un più ampio programma di sviluppo dell’Urologia dell’ospedale SS. Cosma e Damiano, che punta a consolidarsi come centro in crescita. In particolare, è in fase di sviluppo un progetto per la creazione di un hub dedicato alla chirurgia andrologica.

“Il potenziamento delle tecnologie – sottolinea la dott.ssa Giuditta Niccolai, direttrice sanitaria di presidio- rappresenta un passo importante verso un’offerta sanitaria sempre più qualificata, in grado di coniugare innovazione, sicurezza e centralità del paziente”.