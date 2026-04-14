ELISA BONAPARTE nel Doodle del Cittadino. Come divenne Principessa di Lucca

Sorella minore di Napoleone Buonaparte che fu imperatore dei Francesi e re d’Italia.

Sposò a Mombello di Limbiate il 14 giugno 1797, contro il volere del fratello, il capitano Felice Baciocchi, membro della nobiltà corsa. Divenuto imperatore di Francia, Napoleone creò e assegnò a Felice, il 18 marzo 1805, il principato di Lucca e Piombino. L’anno dopo, Napoleone vi unì il ducato di Massa e Carrara.

Il territorio venne di fatto governato dalla volitiva Elisa più che dal marito. I tre dipartimenti toscani vennero poi affidati ad un unico governo posto in Firenze. A capo di questa struttura politica fu messa la stessa Elisa, cui fu dato il titolo onorifico di granduchessa di Toscana.

Seppe amministrare Lucca con prudenza e lungimiranza, ma la popolazione non ebbe mai grande simpatia nei suoi confronti.

A Lucca realizzò anche importanti interventi urbanistici, facendo radere al suolo un intero grande isolato per creare una piazza in stile francese su cui si affacciasse il palazzo Ducale. Altra iniziativa fu l’acquisto della villa Orsetti, che fu trasformata in residenza dei principi con il nome di Villa Reale di Marlia; qui fu realizzato un parco che conservò però alcune parti dei bellissimi giardini barocchi preesistenti.

COS’E’ IL DOODLE ►►► I Doodle sono una simpatica rivisitazione della copertina de il Cittadino creati dall’amico artista Enrico Parrini appositamente per ricordare giorni di festa, eventi, personaggi della nostra città o del tempo che stiamo vivendo.

Abbiamo scopiazzato Google che adottò per la prima volta il Doodle nel 1998, il 30 agosto, per celebrare il festival del Burning Man. Google ne ha pubblicati almeno 2000 di Doodle, noi siamo fermi a 400… . Ma tant’è, ci rifaremo 😁😁😁