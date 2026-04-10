PISCINA A RISCHIO CHIUSURA. “Procedere con il Project Financing”

Altro smacco alla comunità pesciatina, elaborato dalla Giunta Franchi?

E’ quello che temono i consiglieri comunali Alessio Spelletti (Gruppo Misto), Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani e CelesteVassallo (Pescia Cambia) al riguardo della possibile chiusura della piscina Marchi.

“La gestione della piscina è affidata da anni alla Cogis ma ormai si sta andando avanti a deroghe annuali, irrispettose a nostro modo di vedere nei riguardi di una Società sportiva che sta garantendo un ottimo servizio a tutti gli sportivi ed alle famiglie che frequentano l’impianto natatorio”, è la nota.

La piscina è di proprietà della provincia ma il Comune ha un contratto della durata di 30 anni per custodirla a favore della cittadinanza.

“La Cogis da un anno ha proposto un favoloso progetto di riqualificazione a proprie spese, attraverso il procedimento del Project Financing, l’attuale amministrazione ha sempre sostenuto la volontà di appoggiare questa soluzione, a parole”.

Ma…”a giugno scadrà l’ennesima proroga e i nostri dubbi riguardano addirittura la riapertura, non più scontata, del settembre prossimo. Il disastroso scenario potrebbe seriamente presentarsi se, come sembra, il progetto presentato dalla Cogis non fosse stato seguito adeguatamente e con la doverosa attenzione dalla Giunta Franchi e fosse rimasto invece, fermo “nel cassetto”.

Staremo a vedere…