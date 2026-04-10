LA PESTE A PESCIA. Sabato incontro con Alessandro Birindelli da Poma

Sabato 11 aprile alle 16,30 si terrà il terzo incontro per ricordare i 250 anni dell’Ospedale della Valdinievole:

EPIDEMIE DI PESTE A PESCIA E IN VALLERIANA

DOVE ►►► Fondazione POMA Liberatutti, Pescia

I 250 ANNI DELL’OSPEDALE DI PESCIA ►►► Inizialmente intitolato ai “Santi Cosimo e Damiano”, lo “Spedale per l’assistenza agli indigenti e ai pellegrini” fu fondato da Cosimo III dei Medici nel 1698 e realizzato nella già esistente “Chiesa della Compagnia di San Rocco”, sul lato opposto rispetto all’attuale struttura ospedaliera, nei locali attualmente utilizzati dagli uffici ASL.

Successivamente, nel 1775, il Granduca Pietro Leopoldo volle ampliare lo “Spedale dei Santi Cosimo e Damiano”, che fino ad allora aveva svolto solo funzioni di lazzaretto. Fece pertanto costruire l’”Ospedale nuovo” sul lato opposto della strada. CLICCA QUI PER LA STORIA