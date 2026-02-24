NUOVI BANDI del GAL MontagnAppennino. Se ne parla oggi al museo Andreotti

Prosegue l’attività di informazione sui nuovi bandi del GAL MontagnAppennino dedicati alle aree montane rientranti nella classificazione Leader. Oggi pomeriggio, martedì, alle 16,30, al museo Libero Andreotti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il GAL presenta a Pescia le nuove opportunità rivolte a imprese, enti e associazioni: un’occasione concreta per conoscere finanziamenti, progetti e possibilità di sviluppo per il territorio.

Un’opportunità importante per chi vuole investire e contribuire alla crescita del territorio.