CESTISTICA sconfitta in terra pisana. Decisiva la ripresa

Sconfitta sul parquet del fanalino di coda Cus Pisa per la Cestistica costretta ad alzare bandiera bianca per 88-76.

Primo tempo equilibrato con i pisani avanti di 5 lunghezze al 10′, 19-14. Pescia non molla e cambia il tipo di difesa passando dalla zona alla uomo e questo porta buoni frutti perché riesce totalmente a ribaltare il punteggio. Al rientro dall’intervallo lungo si erge a protagonista Giannelli, autore di 31 punti con 8 canestri dalla lunga distanza, che sparacchia letteralmente le carte in tavola di coach Pellegrini. I rossoverdi provano a stare dentro la partita ma il Cus ha più fame di vittoria e porta a casa due punti importanti in chiave salvezza, agganciando ben tre squadre con 12 punti.

Per quanto riguarda la Cestistica il passo falso non permette l’aggancio alla Libertas Lucca al secondo posto e resta al terzo con 30 in compagnia del Valdicornia.