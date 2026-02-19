Valori Olimpici a scuola con le classi del triennio dell’istituto Agrario

Lunedì 23 febbraio le classi del triennio dell’Istituto tecnico agrario Anzilotti parteciperanno al Teatro Pacini a un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’EFT Toscana, l’Equipe Formativa Territoriale che promuove azioni di formazione per docenti e studenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le istituzioni scolastiche.

L’evento, dal titolo Valori Olimpici a Scuola, farà conoscere l’Olympic Values Education Programme, un kit di programmi educativi gratuiti del CIO promosso in Italia dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, che mira a diffondere i valori olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia nei curricula scolastici per studenti dai 5 ai 18 anni.

Sul palco del Pacini, dopo i saluti del Sindaco di Pescia Riccardo Franchi, della Dirigente dell’Anzilotti dott.ssa Alessia Bechelli e del dott. Damiano Landi, responsabile Relazioni Esterne Panathlon, si alterneranno gli interventi di ex atleti olimpici e paraolimpici: Massimo Quiriconi (marcia), Gabriele Rossetti (tiro a volo), Alessandro Lambruschini (siepi) e Christian Volpi (canoa). Presenteranno inoltre le iniziative e i progetti di OVEP Marcello Cannetiello e Veronica Riva di EFT Toscana.