Pescia Antiqua e le bancarelle dell’antiquariato

Ultima domenica di febbraio e classico appuntamento con Pescia Antiqua. Come di consueto Piazza Mazzini ospiterà le bancarelle dell’antiquariato selezionato, quindi mobili e soprammobili, oggettistica di ogni tipo e pregio, quadri, giornali, libri, numismatica e filatelia, macchine fotografiche, grammofoni e giradischi, dischi in vinile, cd e musicasette, collezionismo; Borgo della Vittoria troveranno posto i banchi della gastronomia tipica regionale mentre in via Andreotti, le bancarelle del vintage, del riuso, bigiotteria, abbigliamento di seconda mano, accessori firmati e tante curiosità. Queste bancarelle si estenderanno anche in via Ricasoli, via Buonvicini e in piazza XX settembre.

Apertura e visita gratuita della Pinacoteca del complesso museale di San Michele e, grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, ingresso e visita con unico biglietto del Museo Civico, del Palagio e della gipsoteca dedicata a Libero Andreotti con i loro inestimabili capolavori.

Sarà possibile inoltre visitare, sempre gratuitamente, i più importanti monumenti, chiese e palazzi storici grazie all’attivazione del “Trovami a Pescia” prodotto dalle associazioni “Quelli con Pescia nel cuore” e “L’officina delle arti”.