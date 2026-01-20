Ultima domenica di gennaio e appuntamento con Pescia Antiqua. Tante le iniziative collaterali

Ultima domenica di gennaio e consueto appuntamento con una nuova edizione di Pescia Antiqua che si richiama ai saldi successivi alle festività natalizie, con le bancarelle particolarmente ricche di tante idee regalo per acquisti utili e veramente convenienti.

Piazza Mazzini accoglierà le bancarelle dell’antiquariato selezionato e del collezionismo mentre in Borgo della Vittoria, via Andreotti e via Buonvicini troveranno collocazione le bancarelle dei dolci tipici toscani e quelle del mercatino del riuso e del vintage, molto apprezzate e ricercate da un pubblico sempre più grande.

Apertura straordinaria e biglietto d’ingresso unico per visitare il Museo Civico, il Palagio e la Gipsoteca dedicata a Libero Andreotti e visita gratuita della pinacoteca e del complesso museale di San Michele.

Grazie alla collaborazione con l’associazione l’Officina delle arti e con i suoi volontari sarà possibile visitare gratuitamente i principali siti storici e i monumenti della città.