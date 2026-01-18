CESTISTICA fa suo il derby valdinievolino e conquista due punti importanti

Una Cestistica corsara si impone nel derby valdinievolino imponendosi 61-54 sul parquet degli Shoemakers Monsummano. Una gara non propriamente bella, dal punteggio basso, ma sicuramente palpitante fino all’ultima sirena. I pesciatini provano un primo tentativo di fuga in chiusura di prima frazione terminata 17-14 e successivamente nel secondo quarto chiuso sul +6, 36-30.

I padroni di casa però non mollano la presa e provano a stringere le maglie difensive concedendo appena 12 punti ai rossoverdi e aggiudicandosi il terzo quarto, 17-12; 48-47 il tabellone al 30′. Nonostante il tentativo di recupero, Pescia resta concentrata e determinata a portare a casa i due importantissimi punti. Serra con doppia mandata il pitturato con i ciabattini che realizzano appena 7 punti contro i 13 di Ghera e compagni.

Tabellino: Ulivieri 3, Fossetti, Sodini 3, Meacci 11, Lucchesini, Niccolai 2, Bigi 5, Ghera 19, Ciervo 5, Zardo, Bini 6, Pinzani 7.