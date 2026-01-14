CARNEVALE DI VENERI. Tre appuntamenti per il divertimento di tutta la famiglia

Tre domeniche di magia, colori e divertimento per tutta la famiglia. Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Carnevale di Veneri, che nel 2026 festeggia la sua 43ª edizione con un programma ricchissimo di eventi, spettacoli e sorprese per grandi e piccini.

25 gennaio, 1 febbraio e 8 febbraio le date messe in programma dagli organizzatori; ingresso gratuito.

Tema dell’anno: I Pompieri con un carro speciale e un messaggio dedicato alla sicurezza.

Le vie di Veneri si riempiranno di musica, maschere e carri allegorici ispirati al mondo delle favole e dei cartoni animati: il magico mondo di Frozen, la Grande Cucina con i suoi chef, la casa di Masha & Orso, la coloratissima Barca dei Coriandoli.

I bambini potranno salire sui carri, giocare, divertirsi e vivere il Carnevale da veri protagonisti, accompagnati dal mitico Magico Trenino rinnovato, illuminato da mille luci e pronto ad accogliere tantissimi piccoli passeggeri.

Da non perdere lo show “Dragold e i Maghi del Tempo” che porterà in scena un fantastico drago pronto a far sognare i più piccoli.

In programma anche Christian e i suoi giocolieri, Chiara con i Bambini (spettacolo musicale e teatrale), la travolgente Street Band Badabimbumband e la Banda La Ranocchia di Orentano.

Il Carnevale di Veneri è anche condivisione e collaborazione: le scuole del territorio parteciperanno con sfilate e coreografie mascherate, mentre i ragazzi del Centro Sociale “Il Faro” e del Gruppo Giovanile di Veneri e Collodi animeranno la festa con giochi, sorrisi e tanta energia.

Grande ritorno anche per i mitici Clown Dottori di Ridolina, con RidolOne, la dottoressa Doda e il dottor Bazar, pronti a regalare risate e momenti indimenticabili ai bambini.

Sarà previsto un servizio navetta gratuito dalle 13.30 alle 18 con partenza dal parcheggio gratuito della Stazione di Pescia, gestito dalla Croce Rossa.