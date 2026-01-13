STASERA SU RAIUNO il film Zvanì dello sceneggiatore pesciatino Bagnatori

Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli stasera alle 21 su RAIUNO. Il film che racconta il Pascoli uomo e poeta.

CHI ERA DAVVERO GIOVANNI PASCOLI? ►►► Un poeta malinconico, un intellettuale inquieto, oppure un fratello segnato da un dolore mai superato? Attraverso lo sguardo della sorella Mariù, Zvanì accompagna gli studenti in un viaggio nella vita e nel mondo interiore del poeta: dalla tragedia della morte del padre al “nido” familiare ricostruito con le sorelle, dagli ideali giovanili all’ascesa accademica, fino alle sue fragilità più profonde.

CHI E’ LO SCENEGGIATORE PESCIATINO LORENZO BAGNATORI ►►► La sceneggiatura del film è stata affidata a Sandro Petraglia, Eleonora Bordi ed al pesciatino Lorenzo Bagnatori. CLICCA QUI

Lorenzo, 35 anni, si è recentemente aggiudicato il premio internazionale FRANCO SOLINAS 2024 con il film LATTE con la motivazione: “storia apparentemente d’altri tempi, tratta un tema attualissimo, quello del peso delle responsabilità famigliari che gravano sulla donna, sulla madre. Adele, la protagonista, dispensa latte e amore. In cambio riceve denaro per sollevare la sua famiglia dalla miseria ma, quasi suo malgrado, per qualche istante si abbandona all’ingenuo piacere di un pensiero per sé, il cui simbolo è un carillon con una ballerina. La vita stessa sembra punirla per tale distrazione, la società non la perdona, la espelle, la condanna”.

Bravo Lorenzo! Benedetta Silvestrini