Stage in laboratorio all’istituto Agrario. Come fare la richiesta

L’Istituto tecnico agrario Anzilotti ricorda che, fino al termine delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, saranno organizzati stage in laboratorio dedicati agli studenti delle classi terze delle secondarie inferiori e potranno partecipare alle lezioni pratiche con i docenti e gli studenti.

Oltre agli indirizzi di “Agraria” e “Biotecnologie” sono previste anche attività relative al nuovo indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, attivo dal prossimo anno, nei giorni di lunedì e sabato con la Prof.ssa Tiziana Salvadorini.

Per inoltrare la richiesta, previa autorizzazione dei propri insegnanti, è necessario contattare il prof. Marco Pollacchi, referente dei laboratori dell’Anzilotti, orientamento@agrariopescia.edu.it, specificando gli indirizzi interessati.