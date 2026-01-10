Proteggere il contatore dell’acqua in caso di gelo

Acque Spa ricorda che con i cali delle temperature di proteggere il contatore dell’acqua da possibili gelate, evitando rotture o interruzioni dell’erogazione idrica.

È importante assicurarsi che il vano di alloggiamento del contatore sia correttamente chiuso e, se si trova in un immobile disabitato, chiudere il rubinetto e svuotare l’impianto per ridurre il rischio di gelo.

Se il contatore è in una zona esposta al freddo, si consiglia di isolare l’impianto con materiali adeguati, lasciando però il numeratore accessibile per la lettura.

Proteggere il contatore in inverno significa garantire un servizio stabile e continuo, riducendo il rischio di disservizi causati dal gelo.