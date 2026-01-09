3° ciclo degli incontri ai musei di Pescia. Primo appuntamento “I due mercati dei fiori a Pescia”

Tornano gli incontri del venerdì ai Musei di Pescia, giunti al terzo ciclo e al 3° anno consecutivo, appuntamento ormai consolidato e molto seguito dal pubblico. Gli incontri si svolgeranno al Museo Libero Andreotti con inizio alle 16.30 e offriranno un articolato articolato percorso tra arte, architettura e storia, grazie al contributo di studiosi e studiose di primo piano del panorama nazionale.

Il ciclo è organizzato da Pescia Musei, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Pescia e si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale cittadino.

Primo appuntamento venerdì 16 gennaio con Ezio Godoli, già professore di Storia dell’architettura contemporanea all’Università di Firenze, che proporrà una riflessione su “I due mercati dei fiori a Pescia“, tema profondamente legato alla storia urbana ed economica della città. Il 30 gennaio sarà la volta di Silvestra Bietoletti, esperta di arte dell’Ottocento, con l’incontro “Il ritratto borghese dalla Restaurazione all’età umbertina”, in collegamento con la mostra dedicata a Norfini attualmente in corso a Pescia mentre il13 febbraio sarà la volta di Maria Flora Giubilei, già direttrice dei Musei di Genova, che affronterà “La danza nelle arti figurative” in collegamento con l’opera e la sensibilità artistica di Libero Andreotti.

Il 27 febbraio Virginia Caramico guiderà il pubblico alla scoperta de “Le tecniche dell’arte medievale” mentre il 13 marzo l’incontro sarà dedicato a “La collezione Ansaldi nel Museo Palazzo Galeotti” con Sara Tonni, che offrirà un approfondimento su un significativo patrimonio cittadino.

Il 27 marzo sarà invece Luca Barontini, professore di Progettazione architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, a parlare de “L’architettura di Hans Kollhoff”.

In quella occasione la città conferirà la cittadinanza onoraria all’archistar, che ha scelto Pescia come luogo di vita da molti anni, a testimonianza di un legame profondo e duraturo con il territorio.

Il ciclo proseguirà infine il 10 aprile con Mauro Pratesi, con la relazione su Carlo Carrà e l’incontro con Berlinghieri, e si concluderà venerdì 8 maggio con Giancarlo Gentilini, uno dei massimi esperti dei Della Robbia, che illustrerà I Della Robbia a Pescia.