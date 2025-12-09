Quattro medaglie e record personali per i tiratori pesciatini al poligono di Fuorigrotta

Con il campionato Giovanissimi di carabina, bersaglio mobile, pistola e campionato d’inverno si è chiusa al poligono di Fuorigrotta a Napoli la stagione sportiva.

Il programma delle tre giornate tricolori sono state le gare di carabina dedicate ai tiratori più piccoli, il Campionato Giovanissim “Fase Nazionale, una forma giocosa di competizione che ha interessato gli ambosessi di tutta Italia, nati negli anni 2014 e 2015 e che avevano partecipato alle precedenti edizioni delle rispettive fasi Comunali, Regionali e del Campionato d’inverno.

Circa un centinaio i giovanissimi atleti, di cui sette della Toscana.

Chiusura di stagione con il botto per il TSN Pescia, presenti con tre giovanissimi, quattro medaglie e record personale sia in bersaglio mobile che in carabina a 10 metri con appoggio.

Podio tutto pesciatino, ma questa volta è a livello Nazionale nella specialità bersaglio mobile con appoggio. Sul gradino più alto sale Ettore Rosellini seguito da Jacopo Silvestri, terzo Lapo Ercolini.

Nella specialità carabina a 10 metri in appoggio il migliore dei portacolori pesciatini è Lapo Ercolini che sale ancora sul podio e ancora in terza posizione. Settima posizione per Jacopo Silvestri e ventiseiesima per Ettore Rosellini.

Purtroppo al campionato d’inverno nessun atleta pesciatino è riuscito a classificarsi nei primi sei di ogni categoria e specialità.

Domenica 14 dicembre al poligono di Livorno il Comitato Regionale UITS premierà gli atleti che si sono distinti in questa stagione sportiva.