PISTOIA, IVORIANO AGGREDISCE negoziante. Arrestato per tentata rapina

E’ stato arrestato per i reati di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e tradotto in carcere, il 30enne ivoriano che a Pistoia, lo scorso 30 novembre ha percosso e aggredito il titolare di una paninoteca nei pressi della stazione ferroviaria a Pistoia.

I FATTI ►►► Personale della Polizia di Stato era intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria in seguito alla segnalazione di una lite in atto nei pressi di una paninoteca.

Sul posto, gli agenti hanno constatato che il titolare del negozio era stato violentemente percosso e aggredito dallo straniero originario della Costa D’Avorio, il quale pretendeva la preparazione di due panini nonostante non avesse denaro per pagarli.

L’uomo, che si era mostrato sin da subito molesto e aggressivo, è stato rintracciato poco distante grazie alla dettagliata descrizione fornita dal titolare dell’esercizio commerciale e alle immagini del sistema di videosorveglianza.

Accompagnato, con non poche difficoltà, presso gli Uffici della Questura per le procedure di rito, il soggetto ha assunto un atteggiamento particolarmente violento anche nei confronti degli operatori di polizia, opponendo loro resistenza.