PISTA DI ATLETICA, arrivo al fotofinish. Il Comune acquista l’attrezzatura

Si avviano finalmente alla conclusione i lavori per il ripristino della pista di atletica allo Stadio dei Fiori. Con l’impegno di spesa di oltre 90mila euro, che il Comune di Pescia ha assunto per l’acquisto dell’attrezzatura, si va verso una definitiva omologazione della struttura, che ancora non c’è.

In pratica, al momento, non possono essere organizzate gare di emanazione FIDAL.

Nelle scorse ore i dirigenti FIDAL hanno fatto un primo sopralluogo e con speciali strumenti e tecniche hanno accertato il corretto spessore, in altezza, della superficie, in tartan, progettata per garantire un grip ottimale per le scarpe, fornire una maggiore spinta agli atleti ed evitare scivolamenti.

Successivamente dovrà essere acquistata l’attrezzatura: ostacoili, pedane per il salto in lungo, salto in alto, gabbia del lancio del disco, blocchi di partenza ed altro.

Poi, sempre i dirigenti Fidal accerteranno la corretta stampa in pista, la cosiddetta “segnaletica delle corsie”, le distanze che segnano il percorso.

Mancano poi il completamento delle vie di fuga, sul lato ovest dello Stadio dei Fiori, l’installazione di un impianto microfonico e una nuova illuminazione che possa garantire luminosità anche sulla pista. Al momento, infatti, i lampioni puntano solo sul campo da gioco. Sarebbe pertanto impossibile organizzare gare o meeting in notturna.