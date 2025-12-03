MINORENNI SORPRESI in una sala scommesse. Sospesa la licenza

La Polizia di Stato ha condotto una mirata attività volta alla prevenzione dell’illegalità nel gioco d’azzardo.

Sono stati effettuati diversi controlli nelle sale scommesse e di raccolta delle scommesse attraverso le Slot Machine e le Videolottery che hanno interessato l’intero territorio della Provincia.

L’attività svolta ha permesso di sorprendere due minori presenti in ore serali presso una sala scommesse e videolottery ubicata nel territorio pistoiese gestita da cittadini di origine cinese, nella quale gli agenti hanno rilevato anche delle irregolarità concernenti le vie di esodo d’emergenza che venivano trovate ostruite.

La Polizia di Stato pone particolare interesse alla prevenzione di fenomeni illegali legati al gioco d’azzardo ponendo particolare attenzione al richiamo che questo settore ha anche sui minori di anni 18.