ATTIVITA’ FISICA ADATTATA, raddoppiati gli iscritti nel primo anno di sperimentazione

Si è chiuso il primo anno di attività del progetto di Attività Fisica Adattata, avviato lo scorso anno in via sperimentale dalla Società della Salute della Valdinievole, denominato “AFA e dintorni…”.

Il progetto, basato sulla co-progettazione, ha coinvolto gli enti del terzo settore nella promozione di interventi con al centro il tema del cosiddetto invecchiamento attivo, e ha visto la partecipazione di oltre mille iscritti. Ben tredici gli enti che hanno preso parte alla sperimentazione, che hanno realizzato sul territorio della Valdinievole un calendario ampio ed eterogeneo di attività nell’arco del 2025: attività mirate alla promozione del benessere psicofisico delle persone più fragili e soprattutto della terza età e alla acquisizione di stili di vita sani e comportamenti salutari, con una particolare attenzione al tema della socializzazione e del contrasto all’isolamento.

GLI ENTI PARTECIPANTI ►►► Hanno preso parte al progetto A.P.A. Croce Verde Lamporecchio, AUSER Pieve a Nievole, Coop. Sintesi Minerva s.c.s., Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme, E.P.S. UISP Comitato Territoriale Pistoia, Associazione Pubblica Assistenza Pescia, Fraternita Misericordia di Uzzano Santa Lucia e Torricchio, AICS Comitato Provinciale di Pistoia, Comitato C.R.I. Pescia, C.R.I. Comitato Regionale Toscana, ARCI Comitato Provinciale di Pistoia, Associazione Let’s Go, Meeting Club SSD di Pescia e la new entry Pinocchio Sport Pescia.

COSA PREVEDE IL PROGETTO ►►► Nel progetto previsti corsi di sana alimentazione, cene sociali, balli di gruppo, progetti teatrali, percorsi di alfabetizzazione digitale e altre attività, grazie alla collaborazione di enti del Terzo settore, a conferma di una presenza capillare e diffusa e dell’estrema variabilità degli interventi di cui si fanno portatori e interpreti (attività sportive, culturali, sociale ecc.). Obiettivo primario di questo percorso della Sds è quello di completare, integrare e valorizzare ulteriormente le politiche sull’invecchiamento attivo che insieme a Regione Toscana e Azienda USL stanno promuovendo ormai da diversi anni su tutto il territorio toscano.

GLI INTERVENTI ►►► “Sono davvero emozionata di aver firmato proprio in questi giorni centinaia di attestati di frequentazione e penso a quanta vita c’è in questi documenti – ha detto la presidente della Società della Salute della Valdinievole Simona De Caro -. Questo è uno dei progetti più belli della Regione perché ci sono storie di rinascita, persone che si rimettono in gioco, decidono di uscire dalla loro comfort zone della casa e della famiglia, facendo cose a volte mai fatte prima”.

“Siamo partiti due anni fa con circa 400 iscritti e oggi siamo già ad oltre 1000 – ha sottolineato il direttore della SdS Stefano Lomi -. Accanto a un progetto già sperimentato di AFA abbiano aggiunto i ‘dintorni’ ovvero tante attività in altri ambiti di vita, con un’offerta di qualità sociale e di buon utilizzo del tempo libero. Un intervento di co-progettazione che vede lavorare assieme istituzioni e associazioni per promuovere benessere e senso di comunità”.

“Questa iniziativa aiuta a svolgere attività fisica e sportiva soprattutto chi non può permetterselo – ha detto Bernard Dika sottosegretario alla presidenza della Regione -. Le persone anziane che si rimettono in gioco con questi corsi sono sicuramente l’orgoglio dei loro figli e nipoti ma sono anche il nostro orgoglio. Apprezzo la vostra scelta, che è un modo per fare insieme ad altri anziché da soli cose positive per la propria salute”.

Sono intervenuti all’evento Marco Tagliaferri Referente AFA per la Regione Toscana e Elena Gazzarri, Referente AFA per l’Azienda Usl Toscana Centro, diversi sindaci e amministratori degli undici comuni del territorio, esponenti delle associazioni e alcune centinaia di iscritti ai corsi “AFA e dintorni…”. Presenti anche, in rappresentanza del terzo settore, i coordinatori della Consulta e del Comitato di Partecipazione, Arnaldo Pieri e Rita Gargiulo.