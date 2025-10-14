Sport Open day con gli arcieri Città di Pescia 14 Ottobre 2025 Sabato 18 ottobre dalle 15 alle 19 gli arcieri Città di Pescia aprono le porte del poligono di tiro indoor in via della Stazione per l’Open Day aperto a ragazzi e adulti dagli 8 anni in avanti. Per info 3513306635 o info@arcieripescia.it Dillo ai tuoi amiciFai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)