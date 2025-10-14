Open day con gli arcieri Città di Pescia

Sabato 18 ottobre dalle 15 alle 19 gli arcieri Città di Pescia aprono le porte del poligono di tiro indoor in via della Stazione per l’Open Day aperto a ragazzi e adulti dagli 8 anni in avanti.

Per info 3513306635 o info@arcieripescia.it

