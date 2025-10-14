IO NON TIFO LO SCHIFO. PuliAmo Pescia, domenica 19 ottobre

———-Domenica mattina 19 ottobre c’è:

PuliAmo❤️Pescia – Io non tifo lo schifo!

Unisciti per raccogliere rifiuti e strappare erbacce!

Ritrovo presso la Passerella Sforzini, a partire dalle 8,30 per la consegna GRATUITA del kit di raccolta: pettorina, guanti, pinze, sacchi

Puliremo il centro della città, il lungofiume e la zona del Vecchio Mercato dei Fiori. I bambini accompagnati possono partecipare. ►►► Ti aspettiamo!

——-

PuliAmo Pescia – Io non tifo lo schifo! manifestazione organizzata dall’Associazione Quelli con Pescia nel Cuore, patrocinata dal Comune di Pescia, con il contributo della Banca di Pescia e Cascina ed il supporto di Alia, è un’iniziativa che parte dal desiderio di migliorare le condizioni igieniche delle nostre strade e di promuovere atteggiamenti di rispetto e cura nei confronti dei luoghi in cui abitiamo.

“Benché convinti che l’amministrazione comunale debba avere un ruolo centrale nel mantenimento del decoro cittadino, siamo altresì certi che ognuno debba fare la sua parte, evitando di gettare a terra i rifiuti, raccogliendo le deiezioni dei propri animali, rispettando la vegetazione e prendendo coscienza del valore della pulizia urbana.

Una delle azioni messe in atto consiste proprio nella pulizia attiva delle strade da parte degli stessi cittadini, con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti riguardo all’impatto che ogni singolo rifiuto, per quanto piccolo, ha sulla nostra città. Nella speranza che, memori della fatica impiegata a ripulire aiuole e marciapiedi, porranno attenzione a non disperdere i propri rifiuti nell’ambiente”.