STOP ALLA BABY GANG. Individuati i giovani. “Tirata d’orecchie”

Sarebbero stati tutti individuati i giovani furfanti che nelle scorse settimane avevano creato disordini in centro a Pescia, in particolare tra la zona di Valchiusa, via San Michele e via Sismondi. Il condizionale è d’obbligo.

Le forze dell’ordine avrebbero intercettato i volti dei teppistelli, circa venticinque tra i 12 e i 17 anni, grazie ai fermo-immagine ed ai video delle telecamere pubbliche e private poste nella zona.

Tra gli episodi segnalati, il raid nel giardino del Conservatorio di San Michele dov’erano state divelte le reti di recinzione, l’irruzione all’interno della sede del Rione San Michele e a Parco Valch dove tanti giovani studenti che stavano partecipando ad una festa propiziatoria degli esami di maturità furono presi a sassate.

Presi di mira anche tanti anziani che periodicamente si recano al Circolo Ricreativo a giocare a tombola in via Sismondi. Gli urlavano contro e gli tiravano sassi, tappandosi i volti con la maglia per non farsi riconoscere. Qualcuno dei residenti aveva anche detto di aver visto spuntare anche un bastone o una spranga.

Alcuni giorni fa, un gruppo di giovani aveva anche appiccato un fuoco in pieno centro, in via degli Orti, tra le auto in sosta ►►► clicca qui per l’articolo

Le forze dell’ordine, sempre stando ai si dice, accertati i fatti, valutate le segnalazioni, non hanno perso tempo. Avrebbero contattato i genitori dei ragazzotti e ammonito…”Per ora una bella tirata d’orecchie…poi si vedrà“.

I residenti, contattati da il Cittadino, hanno confermato che da qualche sera gli episodi non si sono più ripetuti. “Grazie alle forze dell’ordine che hanno raccolto ed ascoltato le nostre segnalazioni. E’ una gran fortuna avere professionisti sempre così disponibili…”.

“Abbiamo collaborato con le forze dell’ordine sin dalle primissime segnalazioni. Pescia non può tollerare situazioni di disagio di questo tipo. Si tratta di giovani, non di delinquenti. Crediamo che il enomeno sia finalmente arrestato”, ha detto il sindaco Riccardo Franchi.