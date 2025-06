FOLLIA BANDE DI GIOVANI. “Paura ad uscire di casa”. Raid nel giardino del conservatorio e nel Rione

Vero è che la fine della scuola e l’estate portano con sè anche tanta voglia di stare fuori, di radunarsi con gli amici e di fare baldoria…altra cosa, però, è dare fastidio alle persone, soprattutto agli anziani, divelgere le reti di recinzione o peggio, occupare la sede di un’associazione.

“Corrono dietro agli anziani che vanno al Circolo Ricreativo a giocare a tombola in via Sismondi, gli urlano contro e gli tirano sassi, tappandosi i volti con la maglia per non farsi riconoscere”, è il racconto. Qualcuno dei residenti ha detto di aver visto spuntare anche un bastone o una spranga, “magari serve solo per intimorire, ma chissà…“. “Abbiamo paura ad uscire di casa la sera…”.

Sono ragazzini, una quindicina, ma potrebbero essere assai di più, minorenni, fino ai 16 o 17 anni di età.

Martedì sera, intorno alle 22, la storiaccia si è ripetuta. Stavolta la banda di giovanissimi, ha fatto irruzione nella sede del Rione San Michele. “Il cancello era aperto e la porta che conduce ai locali del Rione era socchiusa in attesa dell’arrivo di altri volontari -dicono dal Rione gialloverde-. Ad un tratto un’orda di ragazzetti è entrata nella sede. Urlavano e sbatacchiavano porte e mobili”. Il gruppo si è poi dileguato.

Stando ad alcuni testimoni potrebbero essere gli stessi giovani che nei mesi scorsi hanno divelto le reti di recinzione del Giardino del Conservatorio di San Michele.

La faccenda è naturalmente all’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno visionando le telecamere della zona per individuare gli autori. Si tratta di minorenni, come dicevamo, pertanto, essa assume contorni ancor più delicati. “L’invito -hanno detto chi ha denunciato i fatti-, è segnalare gli episodi quando accadono, allertare le forze dell’ordine, senza però creare allarmismi“.

