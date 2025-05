FESTE GROSSE, BRAVI TUTTI. Successo di partecipazione. Non mancano le critiche

BRAVI TUTTI…

La Venerabile Compagnia del Santissimo Crocifisso in S.Maria Maddalena che ha creduto in quello che è successo ieri sera a Pescia: lo spirito di appartenenza ad una comunità stretta intorno al suo Crocifisso.

I tanti volontari che, vestiti con pettorina verde, hanno sostenuto, già dai mesi scorsi, un evento che per tradizione a Pescia si ripete ogni 25 anni, LE FESTE GROSSE.

Don Valerio Mugnaini con il vescovo Fausto Tardelli e il vescovo emerito Roberto Filippini che hanno guidato spiritualmente i tantissimi fedeli in processione.

I Rioni Santa Maria, Ferraia, San Michele e San Francesco, che fanno anch’essi parte della storia della città, i cui volontari, come in uno dei corteggi storici che antipano il Palio dei Rioni, hanno inteso onorare la Festa. Le tante compagnie religiose che hanno preso parte alla celebrazione religiosa, le associazioni come Protezione Civile, Misericordia, Pubblica Assistenza ed altre.

QUALCUNO PERO’ HA STORTO IL NASO ►►► …come sempre a Pescia, però, qualcuno storce il naso. Magari anche a ragione.

CROCIFISSO GEMELLO Ad onor di cronaca, è bene dire, che quello tenuto in spalla dai volontari della Compagnia del Santissimo Crocifisso in S.Maria Maddalena non era quello originale, recentemente restaurato, ma il suo gemello, abitualmente collocato nella chiesa dei Santi Stefano e Niccolao. Il veto della Sovrintendenza ai Beni Culturali, che coordinato i lavori di restauro, fa “sorridere”.

NEGOZI CHIUSI Per alcuni, i negozi del centro erano molti chiusi, saracinesche abbassate, “merito a chi invece ha onorato l’evento tenendo aperto certamente non con l’intenzione di vendere ma di dare vita alla città”.

FINESTRE AL BUIO In piazza Mazzini, le finestre erano per lo più al buio, nonostante i ripetuti inviti ad acquistare i lumini (200 pezzi, 15 euro su Amazon). “Doveva fornirli il Comune”, è la risposta di qualcuno.

TROPPO PALIO “Più che una processione, un Palio degli arcieri”. Il corteo era, secondo alcuni, …troppo Palio. “Oltre 50 minuti per vedere sfilare i Rioni, appena 10 per vedere sfilare le compagnie religiose e il crocifisso.