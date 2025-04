PONTE ALL’ABATE. Code infinite, caos tir e pullman. Ritorno alla viabilità alternativa?

Code infinite, fino a Lappato, in provincia di Lucca. E caos in prossimità del ponte per l’incedere di tir e pullman con conducenti distratti o incuranti dei numerosi avvisi che ne impediscono invece il transito.

Alcuni di questi, nonostante i divieti, riescono comunque a transitare. Altri invece si addossano l’improbabile onere di fare manovra in quelle strette vie per tornare verso Lucca.

E’ la situazione a Ponte all’Abate a due settimane dalla riapertura.

Dallo scorso 16 aprile la viabilità è consentita al transito a senso unico alternato per i soli veicoli leggeri. Nessun accesso, per il momento, ai pullman e ai mezzi pesanti sopra i 35 quintali.

VIABILITA’ ALTERNATIVA ►►► Vale la pena però ripensare ad una viabilità alternativa, almeno nelle ore di maggior traffico. Ovvero, com’era fino allo scorso 16 aprile.

Il traffico proveniente da Pescia, in prossimità della rotatoria con il Pinocchio che corre, dovrà percorrere via Panoramica e poi, in senso unico, opposto all’attuale, percorrere via di Confine per giungere in via Lucchese, poco prima della cosiddetta salita dei Preti.

Il traffico proveniente da Lucca, in via Lucchese, potrà svoltare poco prima del ponte verso Veneri, in via delle Molina e via Parri fino a raggiungere via del Tiro a Segno per giungere in via Lucchese, nei pressi dell’hotel Villa delle Rose.

I LAVORI PROSEGUONO ►►► Per la completa e definitiva riapertura con il traffico veicolare di nuovo a doppio senso di circolazione si dovrà attendere. Ci sono da completare i due marciapiedi con l’installazione dei parapetti di sicurezza e da effettuare le prove di carico per il transito dei mezzi pesanti. LS