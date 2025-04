TENNIS COLLEVITI. Dalla giunta OK alla riqualificazione ma mancano i soldi

Ci vogliono poco meno di 200mila euro per riqualificare l’intera struttura sportiva tennistica in via Dante Alighieri, a Colleviti. Soldi che il Comune proverà ad intecettare tra i fondi regionali, ma che intanto non ci sono.

Attualmente lo spogliatoio della struttura sportiva risulta inagibile per i ripetuti eventi franosi di cui è stato oggetto il terreno adiacente sul lato est. Il movimento franoso, nonostante un intervento di somma urgenza negli anni scorsi, non accenna a fermarsi.

Il ripristino dei luoghi si rende necessario anche per l’indizione di un bando per la gestione della struttura.