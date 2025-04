Decisiva l’ultima frazione e la Cestistica si impone di forza

Pronto riscatto per la Cestistica che si impone 73-57 contro la Cerretese. Dopo la sconfitta di Carrara, i pesciatini erano chiamati ad un pronto riscatto, sia per confermare la seconda piazza, importante in chiave play off ma soprattutto per cancellare l’opaca prestazione in terra apuana.

Non è stata una gara facile con gli ospiti giunti a Pescia per conquistare punti importanti per rimanere in corsa per uno degli ultimi otto posti. Tre quarti equilibrati con la Cerretese che resta agganciata fino al 30′, 50-47, poi la Cestistica accelera e piazza un 23-10 di quarto che mette fine alla sfida.

Tabellino: Bendinelli 1, Fossetti, Ciervo 5, Lulli ne, Bini 7, Taylor 7, Bigi 8, Sodini 19, Gamba 7, Chiappini, Niccolai 8, Pinzani 10.