BANCA DI PESCIA E CASCINA. Soci in Assemblea il 30 aprile. Come partecipare

L’Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Pescia e Cascina è indetta, in seconda convocazione per il 30 aprile 2025, alle 17 nei locali dell’Euro Hotel, in Cascina, viale Europa n. 6.

C’è da approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

I Soci possono raggiungere il luogo dell’Assemblea, ovvero L’Euro Hotel in viale Europa, 6 a Cascina, con mezzo proprio o con Bus in partenza da Pescia, davanti al mercato dei Fiori nuovo, in via Salvo D’Acquisto, alle 15,45. Chi usufruirà del servizio Bus potrà parcheggiare l’auto all’interno dell’area mercatale, gratuitamente.

Al termine dei lavori assembleari, ai Soci presenti e ad un loro eventuale accompagnatore,

sarà offerto un buffet.

I Soci dovranno pertanto comunicare la partecipazione al buffet ed eventualmente la prenotazione del trasferimento in Bus in partenza da Pescia per il Socio e l’eventuale accompagnatore telefonando entro martedì 22 aprile 2025 al numero 393 9201013 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Per occupare il tempo dell’Assemblea, gli accompagnatori dei Soci (fino ad un massimo di uno per ciascun Socio) possono prenotare il seguente evento telefonando entro martedì 22 aprile 2025 al numero 393 9201013:

→→→ Visita guidata all’Oratorio di San Giovanni Battista a Cascina.

Gli accompagnatori dei Soci che non usufruiranno del servizio Bus da Pescia dovranno ritrovarsi di fronte all’Oratorio alle ore 17,30 di mercoledì 30 aprile.

Gli accompagnatori dei Soci che usufruiranno del servizio Bus da Pescia saranno direttamente accompagnati all’Oratorio.

Nei giorni immediatamente precedenti l’Assemblea i Soci riceveranno un promemoria per mezzo telefonico (o whatsapp) dal numero 393 9201013 o per mail da assembleabanca@eureka.it.

I Soci impossibilitati a partecipare all’assemblea possono delegare un altro Socio conferendogli i più ampi poteri di intervento e di decisione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.