Cestistica in trasferta nel “fortino” del Carrara

Dodicesima giornata di ritorno con la Cestistica impegnata venerdì alle 21 in trasferta contro il Basket Carrara Legends. I pesciatini si presentano in terra apuana con un trittico di tre successi e secondo posto in classifica con 38 punti con un + 4 dal Montemurlo, posizione importante in chiave griglia play off.

Di fronte si troveranno una compagine che ha fatto del proprio parquet un fortino inespugnabile conquistando 18 dei 26 punti totali. In classifica attualmente occupano l’ultimo posto play off appaiati al Frogs Castelfranco ma differenza canestri a favore dei carrarini. <Sappiamo di dover affrontare una squadra ostica e difficile e non sarà certamente una gara facile . Non partiamo certamente battuti, non lo abbiamo mai fatto ma dobbiamo rimanere concentrati per tutto l’arco dell’incontro – ha detto coach Giuntoli>.