Terza sfida stagionale tra Pescia e Tau. I rossoneri non vogliono fare sconti

Sfida casalinga per il Pescia che ospita il Tau Altopascio. Reduce dall’imperioso successo esterno 4-1 a Borgo a Mozzano, i rossoneri tornano tra le mura amica per conquistare i punti necessari per continuare la caccia alla seconda posizione, attualmente occupata dal Ghivizzano.

In casa Tau l’appuntamento è da prendere con le dovute cautele visto che ha necessità impellente di trovare quei punti necessari per allontanarsi dalla zona playout, +4 dal quart’ultimo posto, e reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Piazza ’55 per 4-0.

Le due compagini sono al terzo incontro stagionale; doppio successo rossonero, 5-3 nella sfida di Coppa Toscana e 2-1 in campionato.